Вибух в «Укрпошті»: поліція Києва затримала тернополянина, який надіслав боєприпаси поштою

Поліція Києва затримала 40-річного жителя Тернополя, який, за даними слідства, причетний до вибуху у сортувальному центрі «Укрпошти» в Солом’янському районі столиці.

Інцидент стався 30 жовтня ввечері. Під час перевірки однієї з посилок стався вибух, у результаті якого постраждали п’ятеро людей — працівники пошти та митної служби. На місце події прибули слідчо-оперативна група, вибухотехніки та кінологи. Під час огляду також виявили рештки снаряду та ще одну підозрілу посилку, всередині якої були вихолощені боєприпаси.

Оперативники встановили, що вибухівку відправив затриманий тернополянин. Його затримали за місцем проживання у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Під час обшуку у квартирі правоохоронці вилучили ще близько десятка боєприпасів.

За попередньою інформацією, чоловік виготовляв «сувеніри» з бойових снарядів, робив на них гравіювання та надсилав поштою.

Йому загрожує до семи років позбавлення волі.

Як повідомляло раніше ForUa, п'ятеро поштарів постраждали через вибух посилки в приміщенні пошти на Солом'янці.