В Україну йде “друге бабине літо”: синоптики прогнозують аномальне потепління

На початку листопада в Україні очікується різке потепління — синоптики вже охрестили цей період “другим бабиним літом”. Погода буде малохмарною, стабільною та комфортною, без істотних опадів.

У перші дні листопада температура повітря вдень у південних та західних областях може підніматися до +17-19 °С, що є нетиповим для цієї пори року. Така аномально тепла погода стала можливою завдяки зоні високого атмосферного тиску, що охопила східну Європу, пояснив синоптик Ігор Кібальчич. У більшості регіонів уже спостерігається помірне осіннє тепло з проясненнями, особливо на півдні, Прикарпатті та в Криму.

З 1 по 5 листопада вночі очікується від +2 до +8 °С, вдень — від +10 до +16 °С, місцями до +19 °С. До 8 листопада температурний фон залишатиметься стабільним, а після 9-го числа з півночі почне надходити холодне повітря, що спричинить поступове зниження температури на 4–8 градусів.

Опадів у цей період майже не буде — незначні дощі можливі лише 1 та 4 листопада на заході й півночі. Уночі та вранці місцями утворюватимуться тумани. Вітер переважатиме західних і південно-західних напрямків, слабкий і змінний.

Синоптики зазначають, що перший тиждень листопада мине без небезпечних погодних явищ, а сонячні дні стануть приємною паузою перед неминучим зимовим похолоданням.

Як повідомляло раніше ForUa, Україну чекає екстремальна зима - від злив до арктичних морозів.