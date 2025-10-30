В Одесі затримано жінку, яка зірвала та викинула у смітник прапор України

В Одесі 35-річній жінці повідомлено про підозру за публічну наругу над державним прапором України. Інцидент стався 30 жовтня біля одного із супермаркетів у Пересипському районі міста. Про це повідомили у поліції Одещини.

Правоохоронні органи виявили факт наруги під час моніторингу соціальних мереж, де було поширено відповідне відео. На записах видно, як жінка цілеспрямовано зриває державний стяг, прикріплений до фасаду магазину, і одразу ж викидає його у сміттєвий контейнер.

Слідчі з’ясували, що підозрювана — місцева жителька, яка вже має неодноразові судимості за вчинення майнових злочинів (крадіжки) та злочинів, пов’язаних із наркотиками. Жінка відмовилася надавати будь-які пояснення щодо мотивів свого вчинку.

Наразі її дії кваліфіковані за статтею про публічну наругу над державним символом.

Санкція статті 338 Кримінального кодексу України передбачає покарання у вигляді штрафу, арешту на строк до шести місяців або позбавлення волі на строк до трьох років.