У "коридори" Путіна в зоні бойових дій не варто вірити, – речник МЗС

Пропозиціям російського диктатора Володимира Путіна про “коридори” у зоні бойових дій не варто вірити, оскільки глава Кремля ніколи не дотримувався обіцянок про припинення вогню.

Про це заявив речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий.

– Я не рекомендую журналістам довіряти жодним пропозиціям Путіна про “коридори” у зоні бойових дій. Я на власні очі бачив, як такі пропозиції відбуваються – 29 серпня 2014 року в Іловайську, – зазначив речник МЗС.

За словами Георгія Тихого, єдина мета Путіна полягає у тому, щоб продовжити війну, а російський диктатор ніколи не дотримувався жодної з наданих обіцянок про припинення вогню.

На думку речника МЗС України, не варто допомагати Путіну виправдовувати його воєнні злочини через російські провокації проти журналістів.

Тихий нагадав представникам ЗМІ, що будь-які візити на тимчасово окуповану Росією територію без дозволу України є порушенням чинного законодавства та міжнародного права.

Як стверджує речник МЗС, такі поїздки матимуть довгострокові репутаційні та правові наслідки, а українська сторона уважно стежить за всіма подіями.

Раніше у Міністерстві оборони РФ заявили, що отримали наказ забезпечити проїзд журналістам до районів Покровська, Мирнограда та Куп’янська.

Російське командування нібито готове “за необхідності припинити бойові дії на 5-6 годин у зазначених районах”, а також створити коридори для безперешкодного в’їзду та виїзду груп представників ЗМІ, зокрема українських, за умови гарантій безпеки як для журналістів, так і для російських військових.

