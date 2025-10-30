﻿
Литва та Польща скоординували дії по закриттю кордону з Білоруссю

Прем’єр-міністерка Литви Інга Ругінене повідомила журналістам 30 жовтня, що провела розмову з прем'єр-міністром Польщі Дональдом Туском, і вони домовилися поки що не відкривати кордон із Білоруссю. Раніше Польща заявила, що готова відкрити два пункти пропуску.

Ругінене наголосила, що Литва та Польща координують дії, і «наразі кордони (з Білоруссю) як у Польщі, так і в Литві залишатимуться закритими».

Міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будрис повідомив, що Литва веде переговори з Польщею щодо закриття кордону з Білоруссю, і додав, що спільні дії дадуть більші результати. Уряд Литви вирішив закрити кордон з Білоруссю на місяць.

Це рішення пов’язане з надсиланням білоруських повітряних куль, які минулого тижня чотири рази вторгалися на територію Литви та порушували роботу аеропортів. Раніше прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявляв, що польський уряд готовий відкрити кордон із Білоруссю в двох пунктах пропуску вже в листопаді.

