Натовп розтрощив авто ТЦК та СП на Одещині (Відео)

Сьогодні, 30 жовтня, під час проведення мобілізаційних заходів на військовослужбовців Територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) було скоєно напад із застосуванням фізичної сили та спецзасобів.

Деталі інциденту

За інформацією, отриманою від ТЦК та СП, військових атакував натовп, який використовував фізичну силу, сльозогінний газ та кийки.

Внаслідок агресивних дій пошкоджено службовий автомобіль ТЦК та СП.

Є постраждалі працівники центру, яким надається необхідна допомога.

Реакція ТЦК та СП та дії правоохоронців

Наразі правоохоронні органи активно працюють над встановленням осіб, винних у скоєнні цього нападу.

Представники ТЦК та СП закликали громадян до усвідомлення та відповідальності:

«Не піддаватися на провокації та нарешті усвідомити, що подібні акти насильства працюють виключно на користь ворога та шкодять обороноздатності країни».

Військові наголошують, що подібні дії дестабілізують ситуацію та перешкоджають виконанню важливих завдань із комплектування Сил оборони України.