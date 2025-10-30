Україна готує нові санкції проти РФ та синхронізує їх із ЄС

Президент України Володимир Зеленський оголосив про підготовку нового пакета санкцій проти Росії, який торкнеться військового виробництва, пропаганди та нафтових схем агресора. «Ми перевіряємо деталі, і кожну схему, яку Росія ще використовує, треба заблокувати. Цей сигнал у світі має бути сприйнятий правильно — Росія повинна закінчити свою війну, інакше має закінчитися її нафтовий експорт», — зазначив Зеленський.

Україна планує ввести обмеження для всіх російських суб’єктів, що працюють на війну. Санкції будуть синхронізовані з 19-м пакетом ЄС, а також Україна веде переговори з країнами поза межами Євросоюзу, щоб ті теж приєдналися. Паралельно ЄС готує 20-й пакет санкцій, українська влада планує аналогічні кроки.

Ще з 2022 року Україна має законодавчі засади для конфіскації активів росіян та їхніх компаній. На відміну від ЄС, США та Великої Британії, українські санкції поки не мають такого ж економічного ефекту на Росію, але виконують роль «комунікаційного містка» між Україною та міжнародними партнерами.

Попередні дані свідчать, що санкції США проти російських нафтових компаній вже мають значний вплив. «Очікую на детальну доповідь розвідки щодо впливу рішення Америки стосовно санкцій проти російських нафтових компаній, і попередні дані доволі оптимістичні — вплив значний», — повідомив Зеленський.

