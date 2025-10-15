У ФРН удесятеро зросла кількість шукачів притулку з України після дозволу на виїзд 18-22-річних

Кількість українців, які звернулися по тимчасовий захист у Німеччині, зросла вдесятеро після того, як в Україні дозволили виїжджати за кордон молодикам від 18 до 22 років.

Про це пише Welt із посиланням на дані Міністерства внутрішніх справ.

Як зазначила речниця відомства, кількість шукачів притулку з України зросла приблизно зі 100 на тиждень до 1000 після скасування заборони на виїзд чоловіків 18-22 років. Водночас у міністерстві наразі не можуть сказати, чи збережеться ця тенденція надалі.

Крім того, за даними міністерства, упродовж літа зросла загальна кількість українців, які шукали притулку в Німеччині. Так, у травні 2025 року розподілили 7 961 людину, а вже у серпні — 11 277.

Станом на 4 жовтня 2025 року в Центральному реєстрі іноземців загалом було зареєстровано 1 293 672 людини, які втекли до Німеччини з лютого 2022 року через війну в Україні.

На відміну від шукачів притулку з Сирії чи Афганістану, українські біженці у Німеччині отримають дозвіл, який надає негайний доступ до ринку праці та соціальних виплат.

Ще у липні 2023 року 44% опитаних українських біженців у Німеччині планували залишитись у країні принаймні ще на кілька років або навіть назавжди.

А цього року Федеральне статистичне відомство Німеччини зауважило, що українські біженці зупинили скорочення частки молоді у країні.

Наприкінці серпня уряд дозволив виїзд за кордон чоловікам віком від 18 до 22 років. Ця норма запрацювала 28 серпня.

У Державній прикордонній службі зазначили, що для виїзду чоловікам потрібно мати паспорт та військово-облікові документи в паперовій або електронній формі.

У Прикордонній службі Польщі повідомляли, що з 28 серпня до 19 вересня на українсько-польському кордоні зареєстрували майже 40 тисяч перевірок українських чоловіків віком 18-22 роки, які бажали заїхати до Польщі.