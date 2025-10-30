Скільки коштують брекети?

Сьогодні корекцію неправильного прикусу здійснюють у більшості випадків брекет-системами. Це спеціальні ортодонтичні апарати, котрі встановлюються на зуби та надійно фіксуються там, здійснюючи помірний тиск на них. Саме завдяки цьому тиску зуби «стають на місце», тобто прикус виправляється. За допомогою брекетів можна впоратися навіть зі складними патологіями, які неможливо виправити іншим способом та які завдають значного дискомфорту у житті. Висока ефективність та збереження результату – одні з найбільших переваг такого методу, проте у нього є й мінуси, наприклад, тривалість та ціна процедури. Щодо термінів лікування та вартості, фахівці «Клініки Доброго Стоматолога» стверджують, що все розраховується індивідуально, залежить від типу та складності патології. У цій статті зупинимося на основних факторах, котрі впливають на формування ціни, та спробуємо розібратися, до чого саме вам варто бути готовими.

Різновиди брекет-систем

Це, напевно, найголовніший фактор, від якого залежить ціноутворення. Безпосередньо брекет-системи складаються з двох основних компонентів, що помітні на зубах: самих брекетів, котрі й здійснюють тиск на зуби для виправлення їхнього положення, та дуг, завдяки яким вони фіксуються на щелепі та з’єднуються один з одним. Ці брекети можуть виготовлятися з різних матеріалів:

Метал. Такі конструкції найдешевші, вони надійні та гарно коригують дефекти зубного ряду, але вони сильно помітні на зубах при посмішці. Саме тому багато пацієнтів роками не зважуються на лікування, адже наявність металевих конструкцій на зубах не додає впевненості у собі при спілкуванні з людьми, особливо з незнайомими.

Кераміка. Це більш естетичний варіант, оскільки відтінок дуже схожий на природний тон зубів, а тому брекети майже непомітні при звичайному спілкуванні. Звісно, такі системи дорожчі, проте вони забезпечують вищий рівень комфорту, ніж металеві, за рахунок меншої помітності на зубах.

Сапфірові. Вони представляють собою майже прозорі конструкції, котрі не видно на зубах, видно лише дугу. Такі системи забезпечують найвищий рівень естетики, проте й ціна у них так само найвища. Крім того, вони не такі міцні, як металеві, а тому вимагають більш ретельного догляду та обережного поводження. Зазвичай сапфірові системи вибирають люди, для яких естетика на першому місці, наприклад, публічні діячі, ведучі, артисти тощо.

А чи буває розумне поєднання міцності, краси та ціни? Так, і це комбіновані брекети. Наприклад, на зуби нижньої щелепи, котрі майже не видно при спілкуванні, можна встановити металеві системи, а верхньої – сапфірові або керамічні. Крім того, часто поєднують кераміку або сапфіри на лінії посмішки, а метал – на молярах, це також дозволить трохи заощадити без шкоди для здоров’я та не відкладаючи лікування.

Крім того, брекет-системи бувають лігатурними та самолігуючими, що також впливає на вартість. Лігатурні – це класика, брекети у такому випадку фіксуються до дуги спеціальними резинками, які можуть бути навіть кольоровими. Лігатурні брекети необхідно коригувати кожні 3-4 тижні, за ними складніше доглядати, проте вони дешевші. Самолігуючі – це системи, де у брекетів передбачені спеціальні замочки, якими вони й фіксуються до дуги. Корекція необхідна рідше – кожні 6-8 тижнів, простіше догляд, проте такі системи дорожчі.

Тривалість лікування та його вплив на ціну

Остаточна вартість корекції прикусу безпосередньо залежить від тривалості лікування. Вона буває різною:

1-1,5 років – прості випадки;

1,5-2 роки – патології середньої складності;

2-3 роки – дуже складні випадки.

Термін залежить від типу брекетів, віку пацієнта (у дорослих процес відбувається повільніше, ніж у дітей), дисципліни, регулярності відвідування лікаря-ортодонта, стану кісткової тканини тощо. Як це все впливає на ціну? Варто розуміти, що установка, матеріали, тобто безпосередньо брекети мають фіксовану вартість, котра не залежить від тривалості лікування. Проте брекет-системи потребують регулярної корекції та відстеження прогресу, іноді необхідна заміна дуг тощо. Кожен візит та додаткові маніпуляції необхідно сплачувати, а тому чим довше ви лікуєтеся, тим більше витрачаєте у підсумку. До речі, це одна з причин не зволікати з лікуванням та звертатися до лікаря за корекцією, коли патологія ще не така значна.

Чи впливає регіон на вартість лікування?

Так, адже багато чого залежить від середнього рівня доходу населення, забезпеченості клініки, досвіду лікарів тощо, а на все це прямо впливає розташування. В Україні найдорожче лікування брекет-системами – у Києві, Одесі, Львові, Дніпрі, а найдешевше – у Полтаві, Чернігові та невеликих містах. Зазначимо, що у столиці та інших містах з порівняно високою ціною зазвичай і рівень якості послуг вищий, застосовуються кращі матеріали тощо. У середньому у 2025 році варто розраховувати на 20-24 тисячі гривень мінімум за одну щелепу, проте на ціну впливають чимало факторів, і остаточну суму можна дізнатися лише після консультації лікаря.