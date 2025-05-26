Революційна технологія: вчені створили зубну нитку, що вимірює рівень стресу

Уявіть, що звичайна зубна нитка може не лише очищати зуби, а й вимірювати у слині рівень кортизолу.
Саме таку революційну технологію розробила команда інженерів університету Тафтса (США), створивши портативний біосенсор нового покоління, пише видання PHYS.
Оскільки більшість існуючих методів моніторингу стресу (анкети, оцінки психологів) є або суб’єктивними, або дорогими, вчені прагнули створити доступний спосіб для самостійного контролю.
Інноваційна новинка на вигляд майже нічим не відрізняється від звичайної: нитка натягнута на два зубці з пластиковою ручкою.
Проте всередині є високотехнологічний сенсор. Краплі слини вбираються в нитку, проходять через мікроканал і потрапляють до спеціального пристрою з електродами, покритими унікальним полімером.
Сенсор реагує на молекули кортизору та точно визначає його рівень. За словами професора Саміра Сонкусале, технологія (eMIP) дає змогу створювати датчики не лише для гормону стресу.
У майбутньому таким чином можна буде вимірювати:
- глюкозу для моніторингу цукрового діабету;
- естрогени для оцінки фертильності;
- біомаркери раку та серцевих захворювань.
Такі сенсори також можуть бути вплетені в одяг, пов’язки для волосся або спортивну форму, що дозволить відстежувати стан здоров’я без необхідності у додаткових аналізах.
Попри те, що сенсор не замінює лабораторну діагностику, це справжній прорив для людей із хронічними захворюваннями або підвищеним рівнем стресу.
Наразі команда науковців унірситету Тафтса співпрацює з маркетологами, аби якнайшвидже підготувати продукт до продажу.Автор: Сергій Ваха