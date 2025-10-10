У Запоріжжі ворог поранив чоловіка, який пережив три роки полону, його 7-річного сина вбито

Унаслідок російського удару по Запоріжжю поранень зазнав чоловік, якого лише цьогоріч повернули з російського полону.

Про це в коментарі місцевому виданню «5 редакція» розповіла родичка родини, що постраждала від обстрілу.

За її словами, зараз за життя чоловіка борються лікарі. Водночас його 7-річного сина врятувати не вдалося — він загинув.

Як повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров, через обстріл пошкоджень зазнала житлова інфраструктура, а саме 12 багатоповерхівок та 8 будинків приватного сектору.

Також через обстріли виникли складнощі з постачанням газу.

Уночі 10 жовтня російські війська масовано обстріляли Україну ракетами та дронами. Найбільше постраждали Київ, Кременчук, Черкащина, Запоріжжя та Дніпропетровщина.

Унаслідок атаки лівий берег столиці залишився без світла. Також ворог ударив по житловому будинку в Печерському районі — там постраждали 12 людей.

У Запоріжжі через обстріл загинув 7-річний хлопчик. У місті під ударом опинилася газова інфраструктура.