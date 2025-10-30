﻿
Трамп наказав Пентагону негайно розпочати випробування ядерної зброї США

Президент США Дональд Трамп заявив, що доручив Пентагону негайно розпочати випробування американської ядерної зброї. Про це він повідомив у своєму дописі в соцмережі Truth Social.

За словами глави Білого дому, Сполучені Штати мають найбільший ядерний арсенал у світі, який було модернізовано під час його першого президентського терміну. «Цього було досягнуто, включно з повною модернізацією та оновленням наявної зброї, під час мого першого терміну повноважень», — написав Трамп. Президент додав, що «ненавидів це робити», але не мав іншого вибору через активні випробування інших держав.

Трамп заявив, що Росія посідає друге місце за кількістю ядерної зброї, а Китай — третє, але Пекін, за його словами, протягом п’яти років може зрівнятися з Москвою. «У зв’язку з програмами випробувань, що проводяться іншими країнами, я доручив Міністерству війни почати випробування нашої ядерної зброї на рівноправній основі. Цей процес розпочнеться негайно», — резюмував американський лідер.

 

Як повідомляло раніше ForUa, Москва порушує міжнародно визнані протоколи ядерної безпеки.

 

 

 

 

 

 Автор: Тетяна Андрійко

