Суд відмовив в екстрадиції українського олігарха

Апеляційний суд Парижа відмовив НАБУ і САП у екстрадиції українського бізнесмена, екснародного депутата Костянтина Жеваго, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"Суд не може дійти висновку, що сторона запиту екстрадиції здатна гарантувати, що Костянтин Жеваго постане перед судом, який забезпечує фундаментальні гарантії процесуальної справедливості та захисту прав людини", - цитується у релізі рішення суду.

Французький суд не прийняв доводи української сторони щодо гарантій забезпечення Жеваго права на справедливий та неупереджений судовий розгляд, визнавши, що існують суттєві ризики порушення його фундаментальних прав.

"Це рішення вкотре доводить, що кримінальне провадження проти мене не має нічого спільного з правосуддям. Сподіваюся, що НАБУ та САП нарешті почують позицію міжнародних судів і почнуть діяти виключно в межах закону", - сказав Жеваго.

Це вже друга відмова французького суду в екстрадиції українського бізнесмена.