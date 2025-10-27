Під час зустрічі з Трампом Орбан лобіюватиме нафтові інтереси рашистів

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан планує провести зустріч із президентом США Дональдом Трампом. Зокрема, угорський лідер хоче обговорити американські санкції проти російської нафти.

Про це пише Bloomberg.

Так, Орбан під час зустрічі із Трампом хоче спробувати «захистити Угорщину» від впливу санкцій США на російську нафту. Керівник угорського уряду запевнив, що спробує «знайти вихід».

Очікується, що зустріч між обома лідерами відбудеться у другій половині наступного тижня.

Як пише Bloomberg, уряд Угорщини намагався переконати адміністрацію США, що оскільки Будапешт не має виходу до моря, то вона змушена купувати саме російську нафту.

Нагадаємо, раніше Дональд Трамп заявляв, що планує поговорити з прем’єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном, аби його країна перестала закуповувати російську нафту.

Однак до цього Петер Сіярто вказував, що Будапешт не відмовиться від російської нафти, попри вимогу Вашингтону.

А нещодавно міністр фінансів США заявив, що адміністрація Дональда Трампа вводить нові санкції проти росії. Під обмеження потрапили компанії «Роснефть» та «Лукойл».