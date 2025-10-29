﻿
Надзвичайні події

Жінка вдарила поліціянта палицею по голові під час процедури перевірки військово-облікових документів

Жінка вдарила поліціянта палицею по голові під час процедури перевірки військово-облікових документів

Під час перевірки військово-облікових документів місцевий житель відмовився їх надавати.

Згодом між місцевими жителями, поліціянтами та військовослужбовцями виник конфлікт, у ході якого одна з жінок вдарила працівника поліції палицею по голові, спричинивши йому тілесні ушкодження. Про це повідомила поліція Київської області.

Правоохоронці затримали 42-річну жінку в порядку ст. 208 Кримінально процесуального кодексу України.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за даним фактом (ч. 2 ст. 345 Кримінального кодексу України). Ця стаття передбачає відповідальність за умисне заподіяння працівникові правоохоронного органу або його близьким родичам побоїв або легких/середньої тяжкості тілесних ушкоджень. Покарання включає виправні роботи, арешт, обмеження або позбавлення волі на строк до 3 років.

Крім того, керівництво Головного управління поліції Київської області встановлює правомірність дій поліціянтів.

