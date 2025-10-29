﻿
Нідерланди виділяють 10 млн євро на правосуддя та антикорупційну реформу в Україні

Королівство Нідерланди оголосило про надання Україні загалом 10 мільйонів євро на підтримку ключових реформ у сфері правосуддя та боротьби з корупцією. Про це повідомив міністр закордонних справ Нідерландів Давід ван Веел під час свого візиту до Києва.

9 мільйонів євро на проєкт щодо воєнних злочинів

Значну частину допомоги, а саме 9 мільйонів євро, буде спрямовано на проєкт «Відновлення гідності та справедливості в Україні».

  • Мета: Підтримка розслідування та судового переслідування міжнародних злочинів (воєнних злочинів) в Україні через національну систему правосуддя.

  • Реалізація: Проєкт здійснюється за участю Міжнародної організації з розвитку права (IDLO).

  • Заява міністра: «В IDLO я оголосив про виділення 9 млн євро на проєкт «Відновлення гідності та справедливості в Україні». За допомогою цього внеску ми підтримуємо переслідування міжнародних злочинів в Україні через національну систему правосуддя. Це має вирішальне значення для притягнення до відповідальності», – написав Давід ван Веел у соцмережі Х.

1 мільйон євро на реформу БЕБ

Міністр також наголосив на важливості сприяння інтеграції України до Європейського Союзу, підкресливши, що у цьому контексті критично важливою є боротьба з корупцією.

  • Сума: 1 мільйон євро.

  • Призначення: Підтримка реформи Бюро економічної безпеки України (БЕБ), яке Нідерланди вважають ключовим органом у боротьбі з корупцією.

  • Заява міністра: «Сьогодні ми також оголосили про виділення 1 млн євро на підтримку реформи Бюро економічної безпеки України, яке стоїть на чолі боротьби України з корупцією», – повідомив Ван Веел.

Таким чином, Нідерланди продовжують демонструвати свою підтримку Україні, надаючи фінансову допомогу для зміцнення правової системи та антикорупційних інституцій.

 Автор: Галина Роюк

