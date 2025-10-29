Окупанти прорвали оборону на околицях Мирнограда - ЗСУ

Російські війська прорвали оборону на околицях Мирнограда в Донецькій області. Наразі там тривають інтенсивні вуличні бої. «На жаль, ворог зайшов на околиці Мирнограда і використовує не лише артилерію та безпілотні системи, а також піхотні та технічні засоби», — повідомив речник угруповання військ «Схід» Григорій Шаповал в ефірі телемарафону.

За словами Шаповала, Сили оборони утримують позиції та працюють над зміцненням фортифікацій, проте ситуація залишається складною. «Ситуація досить важка і ведуться важкі вуличні бої», — додав речник, зазначивши, що поточні умови не дозволяють застосовувати деякі засоби та озброєння.

Як повідомляло раніше ForUa, рашисти посилили наступ у Донецькій області.