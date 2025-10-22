Погрожуючи фізичною розправою, бандити вимагали від людей розрахуватися за фіктивні борги

П’ятьом фігурантам висунули обвинувачення. Наразі вони перебувають під вартою. За скоєне правопорушникам загрожує до 12-ти років ув’язнення з конфіскацією майна.

Про це повідомили у поліції.

Припинили та задокументували протиправні дії зловмисників слідчі Одеського районного управління поліції № 1 спільно зі співробітниками Управління Служби безпеки України в Одеській області, під процесуальним керівництвом Київської окружної прокуратури міста Одеси.

Правоохоронці встановили, що на чолі злочинного угруповання стояв 28-річний так званий «положенець», матеріали відносно якого виділені в окреме кримінальне провадження. Керували угрупуванням його «ставленики» 28 та 19 років, які залучили до протиправної діяльності ще трьох чоловіків.

Співорганізатори спільно з лідером планували злочини, контролювали їхню реалізацію та ділили здобуті злочинним шляхом кошти. Також вони не гребували брати безпосередньою участь в окремих злочинах, які вчинялись не лише в Одесі, а й у Києві.

Троє «підлеглих», виконуючи їхні злочинні накази, погрожували людям фізичною розправою та вимагали розрахуватись за надумані борги. Вони переслідували потерпілих, щоб отримати бажане.

Поліцейські задокументували незаконне вимагання ділками грошей у п’ятьох жителів Одеси. Зловмисники психологічно тиснули на них, вимагаючи суми від 5 000 до 50 000 доларів.

Одного з потерпілих зловмисники примусили ще й віддати ключі від автомобіля. Вони заштовхали чоловіка в салон і повезли в орендовану квартиру. Дорогою нападники били його та погрожували пістолетом, вимагаючи віддати «борг». Спільники планували утримувати жертву в себе, допоки не отримають усі бажані гроші, але правоохоронці завадили їхнім намірам.

Під час спецоперації правопорушників затримали у процесуальному порядку: трьох в Одесі, а двох – у столиці. За клопотанням слідчих суд обрав спільниками запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.

Поліцейські вилучили у чоловіків пістолет шумової дії, частину грошей, здобутих злочинним шляхом, ножі та інші речові докази.

Слідчі повідомили про підозру п’ятьом фігурантам за низкою статей Кримінального кодексу України, відповідно до ролі кожного:

- ч. 4 ст. 189 – співорганізація вимоги та вимога передачі чужого майна з погрозою насильства над потерпілим, вчинена організованою групою, в умовах воєнного стану, зокрема повторно;

- ч. 3 ст. 289 – співорганізація незаконного заволодіння транспортним засобом та незаконне заволодіння транспортним засобом, поєднане з погрозою застосування насильства, яке небезпечне для життя та здоров’я потерпілого, вартість якого у двісті п’ятдесят і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, вчинене повторно, організованою групою;

- ч. 3 ст. 146 – співорганізація незаконного позбавлення волі людини та незаконне позбавлення волі людини, вчинене з корисливих мотивів, із застосуванням зброї, вчинене організованою групою;

- ч. 2 ст. 263 – носіння холодної зброї без передбаченого законом дозволу.

Наразі обвинувальний акт разом з матеріалами кримінального провадження скеровано до суду для розгляду справи по суті. Максимальне покарання, яке загрожує зловмисникам, – до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Лідеру угруповання слідчі заочно повідомили про підозру в організації злочинів, скоєних його «підлеглими». Його оголошено у міжнародний розшук.