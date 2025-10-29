Чизкейк розбрату: Жінка розірвала 25-річний шлюб через те, що чоловік з’їв її шматок торта

У США жінка розірвала 25-річний шлюб після того, як чоловік з’їв її шматок торта під час спільної поїздки з нагоди річниці весілля, пише People.

Жінка розповіла, що чоловік організував для неї сюрприз – поїздку на честь їхньої 25-ї річниці весілля. Вона сподівалася, що це допоможе “оживити стосунки”, утім, чоловік поводився дистанційно, а їхня взаємодія залишалася обмеженою.

Приїхавши на місце відпочинку подружжя пішло на вечерю до ресторану. В кінці вечора жінка замовила банановий чизкейк з собою. Наступного ранку вона виявила, що шматок зник. Чоловік зізнався, що з’їв її торт і залишив лише крихту. Жінка пояснила, що цей випадок став для неї символом тривалої відсутності уваги та підтримки у шлюбі.

Вона зазначила, що протягом 25 років виконувала більшість домашніх справ, доглядала за дітьми та піклувалася про сімейні фінанси, отримуючи від чоловіка лише мінімальну допомогу.

“Після того, як я доглядала за цим чоловіком, була його домробітницею і сексуальним об’єктом 25 років, виховувала його дітей, дбала про його будинок, фінанси, лікарські записи, а я не можу навіть з’їсти свій торт на річницю”, – прокоментувала жінка.

Після цього інциденту вона вирішила, що не може більше залишатися у стосунках і прийняла рішення про розлучення.

“Я сказала йому, що заслуговую на того, хто не лише не з’їсть мій торт, а й захистить його і не дозволить нікому іншому його з’їсти”, – поділилася жінка.