Розумний комфорт і гігієна: Xiaomi випустила електричну ковдру з керуванням голосом та захистом від кліщів

Xiaomi вкотре дивує інноваційними рішеннями для дому, представивши "розумну" електричну ковдру Mijia Smart Electric Blanket Single. Цей пристрій не просто зігріє в холодну ніч, але й подбає про гігієну вашої постелі завдяки вбудованій функції знищення кліщів та дезінфекції.

Більше, ніж просто підігрів

Ковдра Mijia Smart Electric Blanket Single поєднує в собі низку корисних функцій для комфортного та безпечного сну:

Антикліщова та дезінфікуюча дія: Головна особливість — спеціальний режим, який ефективно бореться з кліщами та допомагає підтримувати чистоту постелі.

Підігрів: Вбудовані 80-ватні нагрівальні елементи дозволяють регулювати температуру відповідно до ваших уподобань.

Режим сушіння: Додаткова функція, яка може стати в нагоді у вологому кліматі.

Захист від блискавки: Додає впевненості у безпечному використанні.

Безпека на найвищому рівні

Розробники приділили значну увагу безпеці користування, оснастивши ковдру комплексною системою захисту:

Захист від перегріву .

Захист від короткого замикання .

Захист від вологи .

Захист від підвищеної напруги.

Розумне керування

Керувати всіма режимами ковдри максимально зручно:

Через фірмовий застосунок на смартфоні.

За допомогою голосових команд.

Ціна та доступність

Наразі Mijia Smart Electric Blanket Single доступна для придбання на ринку Китаю. Її ціна складає 199 юанів, що еквівалентно приблизно 1180 гривням. Про плани міжнародного запуску наразі не повідомляється.

Ця новинка підтверджує прагнення Xiaomi інтегрувати розумні технології в кожен аспект нашого життя, роблячи його більш комфортним, гігієнічним та безпечним.