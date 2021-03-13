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Федеральный суд в США временно отменил запрет администрации на инвестиции в китайскую технологическую компанию Xiaomi. Об этом в субботу, 13 марта, сообщает Reuters.

Отмечается, что Федеральный суд США временно приостановил действие запрета от министерства обороны США, который ограничивал инвестирование и сотрудничество с китайским производителем смартфонов Xiaomi.

Судья Рудольф Контрерас, объявляя вердикт, поставил под сомнение январское решение Пентагона о внесении Xiaomi в черный список из-за связей с китайскими военными. Судья заявил, что убедительно продемонстрировать такие связи в поданных ранее в суд документах не удалось.

Напомним, в январе 2021 года, еще при бывшем президенте США Дональде Трампе производитель смартфонов Xiaomi и еще восемь китайских компаний были внесены в черный список. Причиной назвали то, что компания Xiaomi связана с вооруженными силами Китая.
ForUm

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