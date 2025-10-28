Стрілянина у Києві: біля житлового будинку на Подолі поранено двох чоловіків

У Подільському районі Києва правоохоронці повідомили про підозру 40-річному чоловіку, який пізно ввечері влаштував стрілянину біля під’їзду житлового будинку та поранив двох перехожих. Зловмисник, перебуваючи в стані алкогольного сп'яніння, у ході конфлікту з місцевими мешканцями здійснив кілька пострілів із пістолета.

Інцидент стався пізно ввечері біля одного з житлових будинків на проспекті Європейського Союзу. За даними слідства, 40-річний фігурант розпивав алкогольні напої у компанії знайомих та провокував конфлікт із перехожими. Під час суперечки він дістав із сумки пістолет, почав розмахувати ним та вистрілив у бік двох чоловіків 39 та 37 років. Унаслідок пострілів один із потерпілих отримав вогнепальне поранення ноги, інший — живота.

Зловмисник із місця події втік, проте оперативники Подільського управління поліції спільно з аналітиками кримінального аналізу оперативно встановили його особу та розшукали. Ним виявився мешканець Києва, який проживає у тому ж районі.

За місцем мешкання фігуранта поліцейські провели обшук та вилучили знаряддя злочину – травматичний пістолет. Чоловіка затримано у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Слідчі за процесуального керівництва Подільської окружної прокуратури повідомили зловмиснику про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України – хуліганство, тобто грубе порушення громадського порядку з мотивів явної неповаги до суспільства, що супроводжується особливою зухвалістю із застосуванням предмета, спеціально пристосованого для нанесення тілесних ушкоджень. Санкція статті передбачає до семи років позбавлення волі.