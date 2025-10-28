Опалювальний сезон 2025: Президент сказав, коли чекати тепло

Опалювальний сезон в Україні офіційно розпочнеться 28 жовтня. Про це заявив Президент Володимир Зеленський під час спілкування з журналістами.

«Опалення закладів соціальної сфери в частині громад вже почалося, але офіційно опалення має бути з 28 числа, від завтра», – розповів глава держави.

Володимир Зеленський також запевнив, що тривають відновлювальні роботи на об’єктах критичної інфраструктури, пошкоджених внаслідок ворожих повітряних атак.

В Україні станом на 28 жовтня до теплопостачання підключено понад 55% соціальних об'єктів; у восьми областях уже частково почалася подача тепла до житлових будинків.

Про це на брифінгу в Укрінформі повідомив заступник міністра розвитку громад і територій Костянтин Ковальчук. "На сьогодні фактично опалювальний сезон уже триває. Об'єкти соціальної сфери включені на понад 55% у 20 областях країни. Це 5,4 тис. садочків, майже 5,9 тис. закладів освіти і майже 2,3 тис. закладів охорони здоров'я. Крім того, у восьми областях частково подається опалення до житлових будинків", - сказав Ковальчук.

Нагадаємо, для забезпечення стабільного проходження опалювального сезону 2025/2026 року Кабінет міністрів 23 жовтня ухвалив рішення про виділення 8,4 млрд грн із резервного фонду державного бюджету.

Раніше стало відомо, що в Києві опалювальний сезон може початися тільки в грудні.