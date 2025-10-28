Маск запустив Grokipedia — онлайн-енциклопедію на базі ШІ, яка «мислить як людина»

Американський підприємець Ілон Маск запустив нову онлайн-енциклопедію Grokipedia, яка має стати конкурентом Вікіпедії. Платформа поки що працює у тестовій версії 0.1, але вже містить понад 885 тисяч статей, повідомляє Business Insider. За даними видання, сайт Grokipedia.com працює вже кілька годин, однак деякі користувачі повідомляють про тимчасові збої.

Про ідею створити Grokipedia Маск уперше розповів ще у вересні 2025 року.

Тоді він заявив, що хоче створити «енциклопедію майбутнього», яка «розуміє контекст і мислить як людина». Мета проєкту — поєднати штучний інтелект із класичною структурою енциклопедії, зробивши знання більш інтерактивними, точними та динамічними.

Інтерфейс Grokipedia максимально мінімалістичний — лише пошуковий рядок на головній сторінці. Користувач вводить запит, і система одразу пропонує можливі варіанти запитань, після чого показує список релевантних статей.

Назва Grokipedia походить від слова Grok — так зветься ШІ-асистент і чат-бот, створений компанією xAI, яку Маск заснував у березні 2023 року.

Grok, подібно до ChatGPT, здатен генерувати текст, зображення та вести діалоги з користувачами.

Ключова відмінність — доступ до інформації в реальному часі через інтернет і платформу X (колишній Twitter), яка також належить Маску.

Наразі Grok доступний для преміум-підписників X, а також на окремому сайті й порталі xAI.

