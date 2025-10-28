Українська документалка здобула історичну перемогу на Римському фестивалі

Українська документальна стрічка «Куба&Аляска» отримала перемогу на Римському міжнародному кінофестивалі (Festa del Cinema di Roma) у номінації «Найкращий документальний фільм».

«Це історична нагорода. 2025 року фестиваль, вперше за двадцять років існування, заснував окрему нагороду для документального кіно. Саме український фільм став її першим лауреатом», — повідомило Міністерство культури та стратегічних комунікацій України.

Документальний фільм «Куба&Аляска» розповідає про двох бойових медсестер, які пліч-о-пліч рятують життя на фронті. «Разом вони долають виклики війни з відвагою, гумором і дружбою. Це історія про те, як війна змінює, але не знищує. Навіть у найтемніші моменти можна зберегти внутрішнє світло», — йдеться у повідомленні.

Стрічка створена у міжнародній копродукції України, Бельгії та Франції. Її світова прем’єра відбулася на одному з найвідоміших європейських фестивалів — Sheffield Doc Fest у Великій Британії.

Раніше фільм уже відзначали на Брюссельському міжнародному кінофестивалі, а тепер він став першим українським лауреатом нової документальної нагороди Риму.

