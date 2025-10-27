Головна ціль росіян - Покровськ, бої тривають і в місті, - Зеленський

Російські війська зосередили основні ударні сили на Покровському напрямку, де тривають запеклі бої навіть у межах міста.

Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні.

«Говорив із військовими – особлива увага Покровську, також сусіднім районам», - зазначив він.

Глава держави відзначив, що саме там зараз найбільше ударних сил окупанта й значна штурмова активність.

«Бої тривають і в місті: це в них головна ціль – саме Покровськ. І кожен результат наших сил на цьому напрямку – це результат для всієї України, для всього захисту нашої держави», - наголосив Зеленський.

Як повідомляв ForUA, між Силами оборони України та російськими військами від початку доби відбулося 101 бойове зіткнення, на шести напрямках фронту бої ще тривають, найактивніше ворог атакує на Костянтинівському та Покровському, підвищену активність проявляє також на Олександрівському.