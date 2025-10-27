Сі Цзіньпін посилив контроль над збройними силами Китаю

У тоталітарному Китаї відбулися найбільші за останні десятиліття кадрові перестановки в керівництві Комуністичної партії. За оцінками аналітиків, це частина процесу зміцнення контролю партії над збройними силами, що проводиться головою КНР Сі Цзіньпіном.

Цього тижня зі складу Центрального комітету КПК виключено 14 членів, серед них — вісім генералів. Це наймасштабніші зміни з часів Культурної революції.

Професор Домінік Межевеський з Центру азіатських досліджень Лодзинського університету зазначив, що в Китаї, як і раніше, діє принцип: «партія командує рушницею»:

«Можна помітити, що нинішні чистки спрямовані на усунення старшого покоління військових і заміну його офіцерами, сформованими вже після подій на площі Тяньаньмень. Сі Цзіньпін підкреслює: саме партія контролює армію», — пояснив експерт, повідомляє Польське радіо.

Високопоставлені чиновники і військові офіційно звільняються за корупцію і зловживання владою, однак, як відзначають спостерігачі, в китайських умовах перевірити ці звинувачення практично неможливо.