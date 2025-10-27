Посланий посланець: як представник Путіна зганьбився у США

Попри намагання Путіна тримати хорошу міну при поганій грі, тобто, заявляти про те, що нові санкції США не здатні «покласти» економіку РФ, тактика Москви свідчить про зворотне. Зокрема, невдовзі після оголошення про американські рестрикції до Сполучених Штатів прибув представник кремлівського диктатора Кирило Дмитрієв. Проте, як і чому покладена на нього американська місія з тріском провалилася – далі в матеріалі ForUA.

Президент США Дональд Трамп заявив, що зустрінеться з кремлівським диктатором Путіним за умови, якщо буде досягнуто домовленість про забезпечення миру між Росією та Україною. Натомість Кирило Дмитрієв, спеціальний посланник Кремля (до речі, уродженець Києва), який наразі перебуває з візитом у Штатах зазначив, що його країна, США та Україна «близькі до дипломатичного вирішення», яке покладе край російсько-українській війні. Він назвав «великим кроком» заяву президента Зеленського про те, що перемовини можуть стосуватися лінії фронту.

Дещо згодом путінський посланець, який, між іншим, роздавав інтерв’ю направо-наліво на провідних телевізійних майданчиках США, зокрема, й на CNN, зауважив, що «ми бачимо титанічні спроби зірвати діалог між Росією і США». Крім того, 50-річний Дмитрієв зазначив у неділю, 26 жовтня, що російська делегація вже третій день поспіль перебуває в Сполучених Штатах, де «доносить позицію Путіна про безглуздість тиску на Росію». Його поїздка до США стала першим російсько-американським контактом високого рівня після введення санкцій проти «Роснефти» і «Лукойлу» та скасування саміту в Будапешті. Список зустрічей Дмитрієва не розголошується, проте портал Axios називає одним із його співрозмовників спецпосланника президента США Стіва Віткоффа, повідомляючи про їхній контакт у Маямі.

Про мету візиту – «продовження діалогу з адміністрацією Трампа, незважаючи на останні недружні кроки», - Дмитрієв написав у своєму Telegram-каналі, попутно розповівши про привезені ним на американську землю російські солодощі. Причому, в даному разі про солодощі йдеться у самому буквальному сенсі. Отже, путінський представник привіз до Штатів шоколадні набори. «Шоколадні цукерки у подарунок у рамках діалогу Росія-США. Нью-Йорк» - так Дмитрієв підписав фотографію сувенірної коробки з цукерками, на обгортках яких написані цитати кремлівського диктатора. Власне саму коробку «прикрашає» світлина Путіна з підписом «Великі слова Великої людини» та його цитата: «Вести діалог із Росією з позиції сили безглуздо». Серед інших висловів на шоколадних обгортках значаться і такі: «Росія – така країна, яка нічого не боїться», «Чим менше зубів, тим більше любиш кашу», «Вийшли, не маючи права,- отримайте кийком по голові», «Кордони Росії ніде не закінчуються» та «Своїх не кидаємо». «Креатив», як то кажуть, пре через верх...

Поряд з тим висловлювання самого Дмитрієва в інтерв’ю американським медіа були підкреслено витримані в примирливих і поважних тонах стосовно очільника Білого дому, якого він повсякчас протиставляв «європейській партії війни». Так, у розмові з журналісткою Ларою Логан путінський спецпредставник висловив думку про те, що «президент Трамп справді прийшов як рятівник західної цивілізації у тому вигляді, як ми її знаємо». «Ми можемо проводити конструктивну роботу з адміністрацією Трампа. Ми цінуємо їхні зусилля. Нам уже вдалося досягти певного прогресу», - зазначив Дмитрієв.

В іншому інтерв’ю, яке він дав телеканалу CNN, Дмитрієв висловив переконання, що «зустріч президента Путіна і президента Трампа відбудеться, але, ймовірно, пізніше». «І я впевнений, що його (Трампа- Ред.) дипломатичні зусилля увінчаються успіхом, оскільки краще підтримувати діалог з Росією, ніж його не підтримувати, як це робив президент Байден. Він хотів завдати стратегічної поразки Росії, і очевидно, що ця стратегія зазнала краху», - додав спецпредставник російського правителя. Ще один вислів стосувався перспектив мирного врегулювання, «якого Москва має намір добиватися в найближчому майбутньому». «Дуже важливо, щоб ми рухалися до дипломатичного рішення, враховуючи інтереси Росії та думаючи не лише про припинення вогню, а й про остаточне вирішення конфлікту. І США, і Україна, і Росія розуміють, що рішення можливе. Ми сподіваємося, його буде досягнуто в розумні терміни», - заявив Кирило Дмитрієв телеканалу Fox News так, начебто це не країна-агресорка своїми абсурдними «хотєлками» блокує дипломатичний процес.

До речі, ці самі «хотєлки», щоправда під дещо іншим соусом озвучив і сам Дмитрієв. За його словами, російська сторона виходить з того, що є кілька ключових елементів вирішення «українського конфлікту». «Один із них – це гарантії безпеки для України. Росія заявила: «Так, Росія відкрита для гарантій безпеки для України». Безумовно, існує територіальне питання, пов’язане з російським населенням, яке зазнало атак з боку українських сил ще до початку конфлікту. Крім того, існує питання нейтралітету України, яке є важливим для безпеки Росії. Але ми знаходимося досить близько до дипломатичного рішення».

Де на тлі повністю «замороженого» мирно-перемовного кейсу Дмитрієв побачив наближення дипломатичного рішення – питання риторичне, але увесь цей словесний пил в американські очі виявився, на щастя, марним. Більш того, оцінки активності Дмитрієва з боку високопосадовців США наочно демонструють, що той ганебно провалив покладену на нього американську місію.

Зокрема, у неділю, 26 жовтня міністр фінансів США Скотт Бессент в інтервʼю CBS News назвав Кирила Дмитрієва «російським пропагандистом», коментуючи його слова про нібито відсутність шкоди для російської економіки від санкцій. «Звичайно, російська економіка - це економіка воєнного часу. Зростання практично нульове. Інфляція, здається, перевищує 20%, і все, що ми робимо, змусить Путіна сісти за стіл переговорів. Російську військову машину фінансує нафта, і я думаю, що ми можемо суттєво зменшити його прибутки», - резюмував головний американський фінансист.

Тим часом, як повідомляє Reuters з посиланням на джерела в Білому домі, крім низки антиросійських санкційних заходів, оприлюднених минулого тижня, адміністрація США підготувала проєкт нових санкцій проти ключових галузей економіки Росії, які можуть бути запроваджені, якщо Москва не завершить війну в Україні. Зазначається, що додаткові рестрикції можуть бути спрямовані проти банківського сектора Росії та інфраструктури, що використовується для постачання нафти на ринок. Крім того, за даними Reuters, американські законодавці також відновили спроби домогтися розгляду покладеного під сукно двопартійного законопроєкту Грема-Блюменталя про санкції проти країни-агресорки. Однак, як зазначає агентство, президент Трамп навряд чи гранично оперативно дасть відмашку на ухвалення документу, позаяк, «найближчими тижнями він має спочатку оцінити ефект від уже введених санкцій та їх вплив на переговори з Росією щодо мирного врегулювання».