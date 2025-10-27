Підполковника та майора поліції звільнили через вимагання хабаря в OnlyFans-моделі

Поліція Івано-Франківської області повідомила про звільнення двох поліціянтів, яким закидали вимагання хабаря в OnlyFans-моделі.

Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк, який опублікував відповідь від поліції.

У жовтні видання «Економічна правда» опублікувало історію про вимагання коштів у моделі OnlyFans з боку правоохоронців.

Жителька міста Городенка на Івано-Франківщині розповіла, що зареєструвала у 2022-му сторінку на OnlyFans і почала викладати там контент, зокрема порнографічний. Спершу жінка працювала через агенцію, яка за свої послуги брала 90% обороту сторінки. Згодом дівчина найняла менеджера, який самостійно адміністрував сторінку.

Після того як податкова отримала інформацію про українців, що упродовж 2022-2024 роки заробляли на OnlyFans, жінка отримала лист із закликом задекларувати доходи й сплатити податки, причому — з усього обороту сторінки.

Озброївшись виписками з банку, жінка спершу сплатила податки лише з того, що надходило їй на картку. Але податкова наполягала, щоб сплатили всю визначену суму. Поки жінка оскаржувала вимоги податкової в суді, на неї вийшли працівники місцевої поліції.

Журналісти отримали запис розмов, де, як зазначається, працівники поліції натякали жінці на хабар. А пізніше — «прямо назвали суму для закриття кримінального провадження», зазначає ЕП.

За даними ЕП, про вимагання хабаря поліціянтами жінка повідомила представникам інших правоохоронних органів і народним депутатам, які виступають за декриміналізацію виготовлення дорослого порно. Зокрема — авторові відповідного законопроєкту Ярославу Железняку.

Цією справою погодилися зайнятися працівники відділу «К» Служби безпеки України. Вони встигли проінструктувати жінку про те, як потрібно поводитися і що казати, аби вони могли засвідчити факт вимагання хабаря. Однак упіймати поліціянтів не вдалося, через деякий час вони перестали виходити на зв’язок із жінкою.

У поліції області повідомили, що ознайомились із журналістським матеріалом і за результатами службового розслідування вирішили звільнити двох поліціянтів:

підполковника поліції, заступника начальника відділення — начальника слідчого відділення ВП № 2 (м. Городенка) Мирослава Рожка;

майора поліції, начальника сектору кримінальної поліції Миколу Калинчука.

Зауважимо, що популярність OnlyFans серед українських зірок зростає, адже ця платформа дає можливість контролювати власний контент і отримувати за це винагороду. Деякі акторки використовують її для творчого самовираження, інші — для спілкування з аудиторією без обмежень соцмереж. В будь-якому разі, тренд OnlyFans серед українських знаменитостей лише набирає обертів.