Посилення «Омеги»: бійці спецпідрозділу отримали допомогу від фонду «Надія», Валерія Дубіля та партнерів

Благодійний фонд молодіжної ініціативи «Надія» спільно з Валерієм Дубілем, Артемом Чаплигіним та Антоном Бахур передав допомогу спецпідрозділу «Омега» Національної гвардії України.

Команда фонду системно підтримує підрозділи Національної гвардії під керівництвом бригадного генерала Олександра Півненка, які виконують бойові завдання у найгарячіших точках фронту. Цього разу допомогу отримав центр спеціального призначення «Омега», який очолює Павло Яцюк — елітний підрозділ, який бере участь у штурмових операціях, контрдиверсійній боротьбі та захисті стратегічних об’єктів держави.





До вантажу увійшли потужні зарядні станції, які забезпечують роботу техніки навіть у польових умовах без електропостачання, системи супутникового зв’язку Starlink для надійної координації дій підрозділів і операторів безпілотних апаратів, а також комплекти радіоелектронної боротьби з імерсійним охолодженням. Це обладнання дає змогу ефективно протидіяти ворожим дронам, блокувати їхні сигнали та запобігати скиданню боєприпасів. Окрім того, фонд передав автомобіль, який уже працює безпосередньо на передовій у районі Покровського, допомагаючи виконувати бойові завдання та забезпечувати логістику.

«Бійці “Омеги” тримають надважкі позиції. Кожен раз, коли можемо, підсилюємо їх — технікою, зв’язком, транспортом. Для нас важливо, щоб військові мали все необхідне для виконання операцій і головне — поверталися з завдань живими», — зазначив голова наглядової ради фонду «Надія», перший заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань здоров’я нації Валерій Дубіль.



За його словами, підтримка підрозділів, які стоять на передовій, — це не разова акція, а системна робота, яку фонд «Надія» веде спільно з партнерами вже понад три роки війни. Завдяки спільним зусиллям вдається передавати військовим сучасну техніку, засоби зв’язку, медичне обладнання та транспорт, без яких неможливо утримувати позиції й рятувати життя.



Благодійний фонд «Надія» висловив подяку партнерам і меценатам, які долучилися до передачі допомоги: Благодійному фонду Миколи Томенка «Рідна країна», Андрію Савонову, Роману Хохлову, Владлену Нікітіну, компанії «Фармастор» та Сергію Жидкову. Постійну підтримку в реалізації благодійних ініціатив надають партнери фонду Ігор Корж та Олексій Юренко. Саме завдяки об’єднанню зусиль українських благодійників і бізнесу допомога регулярно надходить туди, де вона потрібна найбільше — на передову.





«Омега» — це центр спеціального призначення Національної гвардії України, створений для виконання складних бойових завдань. Цей елітний підрозділ бере участь у відсічі збройній агресії, штурмах позицій, рейдах у тилу ворога та інших надскладних операціях в найгарячіших точках війни. Більше унікальних кадрів їхньої роботи можна побачити в соцмережах: https://www.instagram.com/omega_csp?igsh=OWRjaGptbjhlNW8x.