У Києві тренера з джиу-джитсу затримали за підозрою у сексуальному насильстві над 11-річною дівчинкою

Київська міська прокуратура повідомила про підозру дитячому тренеру з бразильського джиу-джитсу у вчиненні сексуального насильства щодо 11-річної дівчинки. За процесуального керівництва ювенальних прокурорів, 37-річний професійний спортсмен, який проводив індивідуальні тренування, наразі перебуває під вартою.

Згідно з інформацією прокуратури, встановлено, що під час одного з індивідуальних занять чоловік залишився наодинці з ученицею, роздягнув її та вчинив сексуальне насильство. Слідство вважає, що тренер скористався тим, що дівчинка має вади мовлення, довіряє йому і не зможе розповісти про подію батькам.

Дії підозрюваного кваліфіковано за ч. 4 ст. 153 Кримінального кодексу України, а саме як сексуальне насильство, вчинене щодо особи, яка не досягла чотирнадцяти років, незалежно від її добровільної згоди.

Санкція цієї статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років.

Судом до підозрюваного застосовано безальтернативний запобіжний захід – тримання під вартою строком на 60 днів.