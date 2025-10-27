﻿
Війна

Мінус мільйони літрів: ССО знищили прифронтові запаси палива окупантів

У ніч на 27 жовтня підрозділи Сил спеціальних операцій (ССО) України завдали успішних ударів по об’єктах забезпечення російської окупаційної армії на тимчасово окупованій території Луганської області.

За повідомленням Командування ССО, внаслідок філігранної роботи було знищено прифронтовий склад паливно-мастильних матеріалів (ПММ) та нафтобазу. Ці об'єкти забезпечували логістичну підтримку угруповання військ РФ на цьому напрямку.

Операція мала підвищений ефект завдяки тому, що дрони завдали ураження саме в момент, коли цистерни були максимально заповнені пальним. Це спричинило потужну детонацію та масштабні пожежі.

"Сили спеціальних операцій продовжують завдавати асиметричних ударів ворогу, задля пришвидшення зупинки його наступальних потуг", – йдеться у повідомленні ССО.

Знищення таких важливих логістичних об'єктів значно ускладнить забезпечення російських підрозділів на фронті паливом та може негативно вплинути на їхню боєздатність.

 Автор: Галина Роюк

Теги:

ЗСУвійнапаливоССОворогсклад паливно-мастильних матеріалів
