Свiт

У Чехії зафіксовано рекордну кількість українських біженців: найвищий показник в ЄС на душу населення

Чехія досягла рекордної позначки за кількістю українських біженців, прийнявши майже 400 тисяч осіб. Це стало найвищим показником серед країн Європейського Союзу у перерахунку на душу населення. Про це повідомляє місцеве видання Novinky, посилаючись на дані Міністерства внутрішніх справ країни.

Зазначається, що за останні два місяці кількість нових дозволів, виданих українцям, подвоїлася. Якщо раніше щомісяця видавалося близько 1,5 тисячі таких документів, то тепер цей показник перевищує 3 тисячі.

Однією з головних причин такого зростання називають дозвіл українського уряду на безперешкодний виїзд за кордон чоловікам віком від 18 до 22 років.

Загалом, у вересні поточного року громадянам України було видано 13,5 тисяч дозволів на в'їзд до Чехії.

Раніше стало відомо, що в Австрії невдовзі закриють останній центр приймання біженців з України.

 Автор: Галина Роюк

