Timbaland випустив трек із виконавицею, якої не існує

Легендарний продюсер Timbaland випустив перший сингл артистки, створеної за допомогою штучного інтелекту. Її звати TaTa Taktumi, а дебютна робота — «Pulse X Glitch» — стала першим релізом його нового лейблу Stage Zero Entertainment.

Tata Taktumi — перша у своєму роді гібридна артистка, яку команда Timbaland описує як «живу, автономну, навчальну музичну виконавицю». Вона не є аватаром чи вигаданим персонажем — це штучний інтелект, який розвивається й адаптується, створюючи власну музичну ідентичність. Її стиль отримав назву A-Pop (Artificial Pop) — як символ «наступного етапу культурної еволюції».

Її дебютний трек «Pulse X Glitch» — це високовольтний мікс трепу, попу та K-pop. Мелодія б’ється, наче цифрове серце, поєднуючи ритмічний геній Timbaland і холодну електричну харизму Tata. «Це метафора сучасного артиста — коли людські емоції проходять крізь технології», — йдеться в описі релізу.

Трек уже називають “звуком майбутнього” — місцем, де стирається межа між людиною та машиною, а музика перетворюється на нову форму життя.

«Артисти майбутнього будуть не лише люди. Вони стануть кодом, свідомістю та автономними системами. Саме це ми створюємо у Stage Zero», — зазначив співзасновник лейблу Роккі Мудальяр.

Проєкт TaTa Taktumi є продовженням співпраці Timbaland з платформою Suno, яка генерує пісні за текстовими підказками, створюючи вокал і інструментальні треки.

«Я вже не просто продюсую треки — я створюю системи, історії та зірок із нуля», — розповів Timbaland в інтерв’ю Billboard. У роботі над треком Timbaland завантажував свої демо-записи до Suno, де штучний інтелект створював фінальні версії вокалу та аранжування. Голос TaTa, як і її цифровий образ у кліпі, повністю згенерований ІІ.

Єдине, що залишилось людським у «Pulse X Glitch», — це текст пісні, написаний Зайдом Портильо, Еліс Аєрою, Емілі Габер та Брендоном Авілою.

Кліп виконано у футуристичному стилі з елементами танцювальних постановок.

