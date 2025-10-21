Шведський репер Yung Lean планує провести безплатний концерт в Україні

Шведський репер Yung Lean повідомив, що планує дати концерт в Україні. Такими планами виконавець поділився зі своєю прихильницею Анною Сорокою, яка опублікувала в соцмережах відео з моментом зустрічі з репером.

Під зустрічі з відомим виконавцем, українка поспілкувалася з ним та запитала, чи планує Yung Lean концерт в Україна. На що репер відповів: “Я працюю над цим”.

– Це те, що я намагаюся зробити. У мене вже був концерт у Києві й ми намагаємося зробити те ж саме зараз. Так, це дійсно важко. Ми розглядаємо варіанти з промоутерами, аби, можливо, зробити безплатний концерт. Це було б гарно, чи не так? До речі, моя мати в Україні зараз, вона працює, – розповів він.

Окремої уваги заслуговує те, що музикант має тісний зв’язок з Україною. Його мати, Ельса Гастад, нині працює в Києві як заступниця голови місії Швеції. А батько, письменник і журналіст Крістоффер Леандоер, неодноразово висловлював публічну підтримку українцям.

Додамо, що на початку цього року Yung Lean поділився у соцмережах фото, де він займається боксом у футболці з українським прапором і тризубом — цей знімок активно поширювали шанувальники виконавця.

Для довідки: Yung Lean (справжнє ім’я – Юнатан Арон Леандер Хостад) – шеведський реп-виконавець та продюсер. Він народився 18 липня 1996 року в Мінську, Білорусь, а згодом переїхав до Стокгольма. Він співпрацював з іншими відомими артистами, зокрема з Bladee, Thaiboy Digital, Charli XCX та A$AP Ferg.

Дата майбутнього концерту поки не оголошена.