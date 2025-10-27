﻿
Головне

В Україні розпочалися аварійні відключення електроенергії: світла може не бути 12 годин

В Україні розпочалися аварійні відключення електроенергії: світла може не бути 12 годин

В Україні наразі розпочалися екстрені відключення електроенергії. Без світла частково залишилися мешканці Києва, Київської, Дніпропетровської та Сумської областей. Про це повідомили у ДТЕК та місцевих енергетичних компаніях.

«За командою НЕК “Укренерго” у Києві, Київській та Дніпропетровській областях застосовані екстрені відключення», — зазначили у ДТЕК.

У Сумиобленерго уточнили, що на території області діють графіки аварійних відключень (ГАВ) для споживачів першої, другої, третьої та четвертої черг.

Як пояснюють енергетики, графіки аварійних відключень застосовуються у разі потреби термінового зниження навантаження на енергосистему. Це відбувається у випадках, коли дефіцит потужності загрожує стабільній роботі мережі.

Тривалість таких знеструмлень передбачити неможливо, адже вони не мають фіксованих часових меж. «ГАВ відрізняються від погодинних відключень, коли наперед визначено часові проміжки. Екстрені ж заходи вводяться без попередження, щоб збалансувати енергосистему», — пояснили в Укренерго.

Як повідомляло раніше ForUa, відключення світла відбуватимуться за новою схемою.

 

 

 Автор: Тетяна Андрійко

Теги:

Укренерговідключення світлаекстрені відключенняграфіки відключення
Читайте нас у Google News
Читайте нас у Telegram

Читайте також

Погода 27 жовтня: потужний циклон принесе дощі, вітер та похолодання
Суспiльство 27.10.2025 06:31:31
Погода 27 жовтня: потужний циклон принесе дощі, вітер та похолодання
Читати
Фінансовий обвал перед електричною революцією: Porsche втратив 99% прибутку
Технології 27.10.2025 00:33:49
Фінансовий обвал перед електричною революцією: Porsche втратив 99% прибутку
Читати
Торговельне перемир'я? У Трампа відмовилися від планів 100% мита проти Китаю
Свiт 26.10.2025 23:26:24
Торговельне перемир'я? У Трампа відмовилися від планів 100% мита проти Китаю
Читати

Популярнi статтi