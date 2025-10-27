У Південнокитайське море протягом 30 хвилин впали винищувач і вертоліт США

Тихоокеанське командування ВМС США повідомило, що у неділю, 26 жовтня, американські винищувач F/A-18F Super Hornet і гелікоптер MH-60R Sea Hawk впали в Південнокитайське море з інтервалом у пів години.

Вони базувалися на авіаносці USS Nimitz. Двоє пілотів винищувача катапультувалися, ще троє членів екіпажу гелікоптера були врятовані. За даними ВМС США, всі п’ятеро перебувають в безпеці та в стабільному стані. Причини аварій наразі з’ясовуються — триває розслідування.

Зазначається, що USS Nimitz повертається до порту приписки у штаті Вашингтон після місії на Близькому Сході. Це останнє розгортання авіаносця перед його виведенням з експлуатації.

Як повідомляло раніше ForUa, у центрі Парижа пролунав вибух.