США перекинули потужну авіаносну групу та 48 винищувачів в Карибський басейн

Атомний авіаносець USS Gerald Ford, найбільший у світі, зайшов у Карибське море у неділю. Цей маневр став частиною посилення військової присутності США у Латинській Америці. Про це повідомило агентство Associated Press.

Авіаносна ударна група на чолі з USS Gerald Ford була перенаправлена з Середземного моря. Командувач групи, контрадмірал Пол Ланзілотта, пояснив мету прибуття.

“USS Gerald Ford посилить вже присутні американські сили в регіоні, щоб захистити безпеку та процвітання нашої країни у боротьбі з наркотероризмом у Західній півкулі“, – заявив Ланзілотта.

Ударна група увійшла до зони відповідальності Південного командування США (USSOUTHCOM) 11 листопада. До її складу входять три ракетні есмінці. Авіаносець також несе 48 бойових винищувачів F/A-18E Super Hornet. Зона USSOUTHCOM охоплює всю Латинську Америку.

Варто зазначити, що присутність потужної флотилії поблизу Венесуели відбувається на тлі важливих політичних обговорень. Напередодні видання The Washington Post повідомляло про зустріч президента США Дональда Трампа з військовим керівництвом.

Голова Пентагону Піт Гегсет та голова Об’єднаного комітету начальників штабів Ден Кейн повторно обговорили питання потенційних військових дій у Венесуелі.