У центрі Парижа пролунав вибух

У центрі Парижа вранці 7 жовтня спалахнув вантажний автомобіль, на місці події було чутно вибух. Інцидент трапився неподалік від резиденції прем’єр-міністра Франції Себастьяна Лекорню, який напередодні подав у відставку.

У вівторок, 7 жовтня, на вулиці Варенн у сьомому окрузі Парижа, за кілька метрів від Матіньйонського палацу, загорівся вантажний автомобіль. Унаслідок цього над містом здійнявся густий чорний дим.

За даними поліції, всередині авто знаходилися балони з газом, що викликало побоювання з приводу можливого вибуху, який зрештою не стався. Вибухи, які чули жителі Парижа, насправді були детонацією невеликих балончиків з аерозолем, а не газом.

На відео, опублікованому в X, можна побачити чорний дим, що виходить з бічних дверей білого фургона компанії Cielis, яка відповідає за освітлення вулиць столиці Франції.

За словами пожежника, загорілося обладнання, яке використовується для виявлення коротких замикань, після чого полум’я охопило весь автомобіль. Вогонь не поширився на сусідні будівлі, тож пожежу вдалося швидко загасити. Ніхто не постраждав.

Пожежа спалахнула під час запланованої зустрічі Себастьяна Лекорню з колегами-політиками з центрального блоку. На зустрічі були присутні Едуар Філіп, голова Національних зборів Яель Браун-Піве та голова Сенату Жерар Ларше.

ForUA нагадує, напередодні стало відомо, Лекорню подав у відставку через кілька годин після формування нового уряду. Він пробув на посаді прем’єр-міністра Франції всього 27 днів.