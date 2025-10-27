ЗСУ після жорсткої зачистки повернули село на Дніпропетровщині під контроль України

Бійці 425-го окремого штурмового полку «Скеля» звільнили від російських окупантів село Єгорівка на Дніпропетровщині. Про це повідомляє Управління стратегічних комунікацій Генштабу ЗСУ (СтратКом) у Telegram.

За інформацією СтратКому, було знищено десятки окупантів, як у самому селі, так і на підступах до нього. «Росіяни до останнього сиділи в хатах і не виявляли себе, навіть коли бачили наших воїнів. Їх оточували, закидали гранатами, працювали по них із гранатометів і “дочищали” вже впритул», — йдеться у повідомленні.

Після завершення бойових дій бійці підняли український прапор на території села, символізуючи повернення його під контроль України.

Звільнення Єгорівки стало важливою тактичною перемогою для українських військових на Дніпропетровщині. Село розташоване на стратегічних підступах до низки інших населених пунктів, і його контроль дозволяє зміцнити оборону регіону та продовжити наступальні дії проти російських сил.

Після зачистки Єгорівки військові продовжують патрулювати село та околиці, щоб запобігти повторному проникненню окупантів та забезпечити безпеку місцевих мешканців.

