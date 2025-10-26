Торговельне перемир'я? У Трампа відмовилися від планів 100% мита проти Китаю

Сполучені Штати, найімовірніше, відмовляться від планів введення 100% мита проти Китаю. Про це заявив міністр фінансів США Скотт Бессент, посилаючись на "вельми істотні рамки" домовленостей, досягнутих під час торговельних переговорів у Малайзії.

За повідомленням Reuters, Бессент зазначив, що досяг прогресу у перемовинах з віцепрем'єром Китаю Хе Ліфеном. Досягнуті рамкові домовленості мають відкрити шлях для подальшого обговорення торговельної співпраці між президентом США Дональдом Трампом і лідером Китаю Сі Цзіньпіном вже наступного тижня.

На пряме запитання, чи очікує він реалізації погрози Трампа ввести 100% мита на китайські товари, міністр фінансів США відповів негативно, вказуючи на зміну курсу адміністрації.

Крім того, Бессент висловив очікування щодо "певного відтермінування щодо контролю за експортом рідкоземельних металів" з боку Китаю.

Порядок денний майбутніх переговорів між Дональдом Трампом і Сі Цзіньпіном охоплює низку ключових питань:

Досягнення більш збалансованої торгівлі між США і КНР.

Закупівлі Китаєм американської та іншої сільськогосподарської продукції.

Врегулювання фентанілової кризи в США.

Міністр Бессент підкреслив, що остаточні умови будь-якої угоди будуть визначені безпосередньо двома лідерами. Ця заява сигналізує про пом'якшення напруженості у торговельних відносинах між двома найбільшими економіками світу.