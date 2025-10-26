Окупанти знищили адмінбудівлю в Новгород-Сіверському

Пізно ввечері 25 жовтня сили РФ завдали удару безпілотником по Чернігову та Новгород-Сіверському, йдеться у повідомленні обласної військової адміністрації.

Відомо, що у Чернігові «приліт» зафіксовано на території одного з місцевих підприємств – внаслідок атаки загорілася вантажівка. Пожежу оперативно ліквідували рятувальники.

«У Новгороді-Сіверському через влучання БпЛА зайнялася адмінбудівля одного із підприємств критичної інфраструктури – приміщення знищене вогнем», – уточнили в ОВА.

Крім того, за даними пресслужби, всього за добу 25 жовтня сили РФ 18 разів обстріляли Чернігівщину – під ударом опинились 14 населених пунктів.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.