Таїланд та Камбоджа в присутності Трампа підписали мирну угоду

Представники Камбоджі та Таїланду підписали мирну угоду в присутності президента США Дональда Трампа. Цьогоріч у липні між країнами спалахнули бої у прикордонній зоні.

Про це пише Associated Press.

Перший етап мирної угоди передбачає, що Таїланд звільнить камбоджійських полонених, а Камбоджа розпочне виводити важку артилерію. Щоб запобігти відновленню бойових дій, ситуацію контролюватимуть регіональні спостерігачі.

«Ми зробили те, про що багато хто казав, що це неможливо», — сказав Трамп.

Прем’єр-міністр Камбоджі Хун Манет назвав це «історичним днем», а прем’єр-міністр Таїланду Анутін Чанвірякун заявив, що угода створює «фундамент для тривалого миру».

Нагадаємо, угоду підписали через кілька місяців після домовленості про припинення вогню, після того, як президент США пригрозив обом країнам не укладати з ними угод у разі продовження війни.

Таїланд і Камбоджа мають сторічну історію напруженості на кордоні. Ситуація загострилася 2008 року, коли Камбоджа спробувала зареєструвати храм XI століття, розташований у спірній зоні, як об'єкт Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, що викликало гострий протест з боку Таїланду.

Протягом багатьох років раз у раз відбувалися зіткнення, у яких гинули солдати й мирні жителі з обох сторін. Остання напруженість загострилася у травні, після того, як камбоджійський солдат загинув під час короткочасного зіткнення між військами Таїланду та Камбоджі у спірному прикордонному районі «Смарагдового трикутника», де перетинаються Камбоджа, Таїланд і Лаос.

Ситуацію ще більше погіршив подальший інцидент, де тайський солдат втратив ногу внаслідок вибуху міни на кордоні. Зрештою, Таїланд заявив 23 липня, що закриває прикордонні пункти з Камбоджею зі своїх північно-східних провінцій, а також відкликає свого посла й висилає камбоджійського дипломата.

Уже наступного дня країни звинуватили одна одну в розв’язанні збройних зіткнень. Тайський винищувач F-16 атакував територію в Камбоджі, що підтвердили обидві сторони. За словами тайської армії, один із літаків знищив військову ціль.

На третій день бойових дій повідомлялось про щонайменше 35 загиблих, пише Guardian. Ще понад 270 тисяч були змушені залишити свої домівки.