Середньовічні методи виховання тренера гуртка з фехтування обурили батьків

У Києві спалахнув скандал довкола тренера гуртка з фехтування після публікації у Facebook. Користувачка Дарія Кудінова повідомила, що її син (Женя) двічі отримав по попі шаблею від тренера Валерія Мінаєва під час заняття в гуртку «Клинок Оболоні», інформує Київщина24.

За словами матері, першою «карою» для дітей була вправа – тримати предмети на витягнутих руках; якщо дитина не витримувала, їй нібито давали «по попі» шаблею.

Мати розповідає, що спочатку написала тренеру в повідомлення, а потім особисто підійшла до нього на вулиці. Під час розмови тренер запитав у Жені, чи сильно його бив; хлопчик відповів «ні, не дуже, але боляче». Після цього, як каже Кудінова, тренер почав пояснювати, що діти «погано поводяться», а винними зробили батьків.

Жінка стверджує, що тренер не вибачився і рекомендував їй забирати дитину з гуртка, якщо вона не може прийняти «жорсткі» методи. Мати повідомила, що більше не приводитиме сина на заняття та просить допомогти зробити ситуацію публічною, адже не відчуває, що справедливість уже перемогла.

У дописі також вказано конкретну людину та назву гуртка – Валерій Мінаєв, «Клинок Оболоні». Авторка публікації називає методи «середньовіччям» і закликає батьків та суспільство відреагувати.

Живу дискусію під постом породили коментарі батьків та інших користувачів: хтось висловлює рішуче обурення й закликає писати заяви до поліції та відповідних інстанцій, інші наводять особисті історії про тілесні покарання у дитячих гуртках і школах, а частина коментаторів зазначає, що у деяких видах спорту «жорсткий підхід» – норма (особливо у контактних дисциплінах), і висловлює готовність захищати тренера або шукати «м’якші» методи виховання в клубі.