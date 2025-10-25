Уночі, 26 жовтня, українці перейдуть на зимовий час, перевівши о 4-й годині ранку стрілки годинника на одну годину назад.

Це передбачено постановою Кабінету міністрів від 13 травня 1996 року.

Таким чином доба автоматично збільшиться на годину.

Літній і зимовий порядок обчислення часу вперше був запроваджений у Великій Британії в 1908 році для економії та раціональнішого розподілу електроенергії упродовж доби.

Протягом десятиліть переведення годинників в Україні на зимовий і літній час здійснюється в останню неділю жовтня і в останню неділю березня відповідно.

Що відомо про законодавчу ініціативу по переведення годинників

Стрілки годинника восени та навесні українці переводять вже понад 40 років, відколи у 1981 році Радянський Союз вирішив запровадити переходи між літнім і зимовим часом. В Україні літній час уніфікували лише в 1996 році. Переведення завжди припадали на вихідні, щоб дати організму мінімально адаптуватися.

16 липня 2024 року Верховна рада ухвалила закон 4201 про скасування переведення часу в Україні з зимового на літній. Тобто 27 жовтня 2024 року час мали б перевести на зимовий і більше не міняти.

Та президент України Володимир Зеленський так і не підписав закон про скасування переведення часу. Джерело у фракції "Слуга народу" повідомило, що Зеленський не підпише через потенційні проблеми для економіки. Також в офісі президента врахували й петиції проти цієї законодавчої ініціативи, з якими виступали українці. Тому в Україні продовжується зміна літнього і зимового часу.

Дослідження, опубліковане в журналі The Lancet, свідчить, що викликаний подорожами десинхроноз може спричиняти недосипання, дезорієнтацію у просторі і часі, а також втрату пам’яти.

Результати дослідження, опублікованого в журналі Epidemiology, демонструють, що у перші дні після переведення годинника на зимовий час на 11% збільшується кількість нових діагностованих депресій.

Також спостереження за пацієнтами кардіологічних відділень Німеччини та Нідерландів показали, що на 8% зростає кількість інсультів — як восени, так і навесні.

А ще одне дослідження 2020 року показало, що після переходу на літній час у США на 6% зростає кількість ДТП зі смертельними наслідками.