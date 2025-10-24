Зеленський зустрівся з королем Великої Британії Чарльзом ІІІ

Президент України Володимир Зеленський під час візиту до Лондона зустрівся з королем Великої Британії Чарльзом ІІІ.

Про це повідомляє ВВС, а також підтвердив журналістам прессекретар глави держави Сергій Никифоров.

За його словами, зустріч відбулася в рамках офіційної програми перебування президента у Сполученому королівстві.

Пізніше Володимир Зеленський виклав допис у своєму телеграм-каналі та подякував Британії за підтримку.

– Дякую Його Величності та всьому Сполученому Королівству за непохитну підтримку нашого народу, за сильні публічні заклики на підтримку України та досягнення миру для нашої країни, – написав президент.

У Зеленського також заплановані переговори з прем’єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером, а також участь у засіданні Коаліції охочих, де обговорюватимуть подальшу підтримку України та посилення тиску на Росію.

Раніше ForUA повідомляв, що європейські лідери зберуться у п’ятницю, 24 жовтня, в Лондоні на зустріч "Коаліції охочих", щоб скоординувати подальші дії з посилення тиску на Росію напередодні зимового періоду.

Основна мета зустрічі – виробити спільну стратегію для зміцнення позицій України та обмеження можливостей Росії продовжувати війну.