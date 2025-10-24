Українські представники мляво відреагували на шовіністичну провокацію поляків на футбольному матчі

23 жовтня під час футбольного матчу між українською командою «Шахтар» і польською «Легією» радикалізовані вболівальники останньої вигукували образливі гасла та розгорнули банер «Пам’ятаємо про Волинь». Посол України Василь Боднар назвав це провокацією.

Про інцидент на матчі розповідав український канал на польському телебаченні Slawa TV, цитуючи оглядача Gazeta Wyborcza, який був присутній на стадіоні.

Спершу, мовляв, матч починався зі звернення ведучого, який сказав, що гра українців — доказ незламного духу народу, і звернувся до поляків словами: «Разом ми сильні. Разом — до перемоги!»

Однак фанати польського клубу розгорнули банер «Пам’ятаємо про Волинь», тобто про Волинську трагедію, у якій звинувачують лише українців, хоча польські воєнізовані підрозділи також знищували цивільних українців. Зокрема поляки скандували «До біса Україну», «”Шахтар” з Донецька — стара радянська повія», а також «Вільно та Львів — польські».

Також під час матчу лунала кричалка «До біса УПА й Бандеру».

Українські вболівальники на провокації не реагували й навіть аплодували гравцям «Легії» під час представлення складу. Однак журналіст Gazeta Wyborcza бачив, як фанат польського клубу сварився з молодим фанатом з України, кажучи йому, що «тут є Польща».

Посол України написав, що «важко зрозуміти мотиви такої провокації», навіть «поважаючи право вболівальників висловлювати свою думку». Попри це він опублікував відеозвернення футболістів «Шахтаря», у якому ті дякували Польщі за підтримку.

«Незважаючи ні на що, ми не перестанемо дякувати Польщі за підтримку українських спортсменів та українського спорту із самого початку повномасштабної російської агресії», — додав Боднар.

Відзначимо, що УЄФА забороняє на матчах під своєю егідою будь-яку політичну символіку та гасла, подібні до радикальних закликів поляків-шовіністів.