Біля Лиману бійці Третього армійського корпусу цілком знищили механізовану колону окупантів

Підрозділи Третього армійського корпусу ліквідували всю механізовану колону противника та 20 окупантів в районі селища Ставки Лиманської міської громади Донецької області під час спроби прорватися до утримуваних ними рубежів.

Як повідомляється в телеграм-каналі Третього армійського корпусу в п'ятницю, БТР окупантів підірвався на мінному загородженні, і, поки піхота противника кидалася врозтіч, броню добивали дрони. Двома ударами в корпус та контрольним в башту FPV-дроном знищили і російський танк.

"Залишки живої сили противника з повітря добили вже важкі бомбери. А ворожий штурм і спроба прорвати лінію оборони корпусу на Донеччині остаточно провалилися", - йдеться в повідомленні.