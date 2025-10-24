Парафія Фінської православної церкви розірвала співпрацю зі священником Олександром Занемонцем, який приїхав у країну після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну і працював з українськими біженцями. Усе через виявлені зв’язки з рф і суперечливі свідчення.

Про це пише Yle.

Занемонець, що народився в Росії, приїхав до Фінляндії на початку березня 2022 року. Журналістам він казав, що до того жив в Ізраїлі, звідки й сів на літак до Гельсінкі.

Згодом з’ясувалося, що чоловік справді прожив в Ізраїлі більшу частину свого дорослого життя, але у 2021 році він переїхав до Москви й навіть показував своє життя в російській столиці в публікаціях у соцмережах.

Також священник казав, нібито знає українську мову, і натякав, що й сам є українцем. Через це його й найняла фінська парафія для роботи з українськими біженцями. Насправді ж українською Занемонець володів погано.

«Спочатку він справляв враження, що знає українську мову, але це було не так добре, як очікувалося», — каже єпископ Сергій Хамінський.

Крім того, українські біженці скаржилися на те, що в лютому 2024 року, у другу річницю російського вторгнення, Занемонець виголосив промову російською мовою, говорив про братні народи, необхідність миру та прощення, а також молився одночасно за Росію та Україну.

Зрештою, парафія вирішила розірвати з ним співпрацю.

Yle зв’язалося зі священником, який нині працює у США, і той визнав, що прибув до Фінляндії «технічно» з Москви, а не з Ізраїлю. Неправильну інформацію в його попередніх інтерв’ю він пояснив мовним бар’єром.

За його словами, до Фінляндії його привела «любов» до країни та запрошення друзів-ізраїльтян. З біженцями його нібито запросив працювати єпископ Сергій, однак той заперечує, що робив це.

Щодо своєї української, то Занемонець також визнав, що його знання не були добрими, але, на його думку, це не було проблемою для роботи з українцями.