Україна втратила видобуток газу - Свириденко

Кабінет Міністрів України виділив 8,4 мільярда гривень на термінову закупівлю газу за кордоном. Це рішення ухвалене у зв'язку з тимчасовою зупинкою власного видобутку газу через масовані російські обстріли газової інфраструктури.

Про це повідомила прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко.

«Це рішення — частина підготовки до зими в умовах обстрілів. Більше газу Україні потрібно для стабільного проходження опалювального періоду. Адже через масовані російські удари по газовій інфраструктурі ми тимчасово втратили власний видобуток», — наголосила Свириденко.

За її словами, закупівля додаткового енергоресурсу має підвищити надійність постачання газу й тепла в українські домівки в умовах російського енергетичного терору.

Як раніше пояснював заступник міністра енергетики Микола Колісник, обсяги імпорту мають дорівнювати обсягам втрат власного видобутку, які виникли через руйнування інфраструктури, пише «Економічна правда».

Президент Володимир Зеленський, зі свого боку, заявляв, що у разі необхідності Україна зможе знайти газ на 2 мільярди доларів. Країна має план, де взяти кошти та звідки імпортувати необхідні обсяги газу.

Таким чином, Україна готується до проходження опалювального сезону, оперативно реагуючи на виклики, спричинені цілеспрямованими атаками Росії на критичну енергетичну інфраструктуру.